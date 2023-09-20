Путин назвал объемы выпуска бронетехники

Путин: вооружений выпускается в 2-3 раза больше, чем год назад

В ходе выступления на заседании Военно-промышленной комиссии России президент России Владимир Путин рассказал, насколько выросли объемы производства бронетехники в стране.

«Объем производства основных видов бронетехники по сравнению с прошлым годом вырос более чем вдвое, а особо востребованных средств поражения — в три раза», – сказал глава государства.

Чтобы понимать, о каком количестве идет речь, вспомним прошлогодний отчет Минобороны РФ.

Согласно ему, в 2022 году Сухопутные войска получили более 400 единиц бронетанковой техники. Это танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв», новые БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым модулем «Бережок» и бронетранспортеры БТР-82А.

То есть, в 2023 году российские военные должны получить более 800 танков, БМП и БТР. Для сравнения, на вооружении Франции состоит 222 танка, Германии – 266 танков, Италии – 197 танков, Великобритании – 227 танков… У России же их 12 566.

Также на заседании Военно-промышленной комиссии России президент России поручил уточнить объемы госпрограммы вооружений на 2025-2034 годы в связи с проведением специальной военной операции. Оборонно-промышленному комплексу было поручено нарастить выпуск средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны.

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Фото: Михаил Терещенко/ТАСС, Юрий Смитюк/ТАСС