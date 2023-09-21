Кричащий страх – а вы бы сели в такой автобус?

В Европе начались испытания беспилотных автобусов

Компания Aurrigo из Великобритании представила свой автобусы Auto-Shuttle для проекта Living Lab, в ходе которого оценивается потенциал беспилотного общественного транспорта в Европе.

Поначалу внутри автошаттлов будет сидеть оператор, готовый перехватить управление в случае необходимости.

Затем операторов уберут и заменят их на удаленных супервайзеров, которые все равно смогут взять управление на себя в случае, если что-то пойдет не так.

Auto-Shuttle в настоящее время тестируются в Праге и Брно (Чешская Республика), а также в Милтон-Кинсе (Великобритания).

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Фото, видео: Aurrigo