Кричащий страх – а вы бы сели в такой автобус?
В Европе начались испытания беспилотных автобусов
Компания Aurrigo из Великобритании представила свой автобусы Auto-Shuttle для проекта Living Lab, в ходе которого оценивается потенциал беспилотного общественного транспорта в Европе.
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Поначалу внутри автошаттлов будет сидеть оператор, готовый перехватить управление в случае необходимости.
Затем операторов уберут и заменят их на удаленных супервайзеров, которые все равно смогут взять управление на себя в случае, если что-то пойдет не так.
Auto-Shuttle в настоящее время тестируются в Праге и Брно (Чешская Республика), а также в Милтон-Кинсе (Великобритания).
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Фото, видео: Aurrigo
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Кирилл Панов
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