Как превратить «ласточку» в «курицу» – самый неудачный тюнинг
Подборка самого кринжового тюнинга – слабонервным не смотреть
Гигантские колеса, огромные спойлеры, безумные расцветки, сборная солянка из нескольких моделей: вот до чего можно доиграться, тюнингуя свой автомобиль.
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Порой невозможно даже узнать, какая модель и какой марки перед вами. И сложно понять, чего добивался владелец переделанного автомобиля.
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Фото: из открытых источников
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Кирилл Панов
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