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Как превратить «ласточку» в «курицу» – самый неудачный тюнинг

Подборка самого кринжового тюнинга – слабонервным не смотреть

Гигантские колеса, огромные спойлеры, безумные расцветки, сборная солянка из нескольких моделей: вот до чего можно доиграться, тюнингуя свой автомобиль.

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Порой невозможно даже узнать, какая модель и какой марки перед вами. И сложно понять, чего добивался владелец переделанного автомобиля.

Фото: из открытых источников

Бэтмен на всю голову, у которого нашелся лишний Saab
Болгарка, немного шпаклевки и вот Chevrolet Tahoe стал кабриолетом
Возле такой BMW Isetta не до смеха
Тахометр на стекле этого Chevrolet Cavalier должен отвлекать внимание от не самого удачного спойлера
Да – это типичный Феррари, убедили
Одна дверь – вбок, другая – вверх, посередине Honda CRX, которой теперь приходится быть BMW
Fiat Multipla все равно не испортишь хуже, чем заводские дизайнеры
Огламуренный Ford F150
Ford Mustang, хоть и цирковой
Все равно это Хонда
Был кей-каром, а стал Джипом
Что-то на африканском. Но практично
Сочувствуем тебе, Mercedes-Benz SL
Леопардовый VW New Beetle
Кадиллак Канделябр
Очевидно, этот владелец Citroën Picasso является ярым поклонником The Beatles и их песни « Yellow Submarine»
Главное для этого Porsche Сayenne – не опрокинуться в повороте
Кирпичный Saab
Гибридный малолитражный огонь: огонь дает плюс 50 л.с.
Это что угодно, только не Brabus
А раньше это был Kia Soul

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За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
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