Как превратить «ласточку» в «курицу» – самый неудачный тюнинг

Подборка самого кринжового тюнинга – слабонервным не смотреть

Гигантские колеса, огромные спойлеры, безумные расцветки, сборная солянка из нескольких моделей: вот до чего можно доиграться, тюнингуя свой автомобиль.

Порой невозможно даже узнать, какая модель и какой марки перед вами. И сложно понять, чего добивался владелец переделанного автомобиля.

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Фото: из открытых источников