Редкий Ford вернулся в Россию и стал на миллион дороже

Ford Evos 2023 предлагается по цене 4 900 000 рублей

Габариты Ford Evos составляют 4920 x 1920 x 1600 мм, а колесная база – 2945 м. Автомобиль оснащен мощным бензиновым 2-литровым мотором EcoBoost (238 л. с.), восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Автомобиль отличает плавное и динамичное управление на дороге. Он способен разогнаться до 100 км/ч всего за 6,6 секунды, а его максимальная скорость составляет 193 км/ч.

Ford Evos 2023

Салон оснащен панелью приборов размером 12,3 дюйма, 27-дюймовым экраном с разрешением 4K, панорамной крышей и аудиосистемой Bang&Olufsen.

Ford Evos 2023 – результат совместной работы Changan и Ford. Стоимость нового Ford Evos 2023, который доступен в комплектации ST-Linе, поднялась на 1 миллион рублей относительно февраля 2023 года и составляет теперь 4 900 000 рублей.

Источник: Российская газета

Фото: autohome.com.cn