Aurus Komendant удостоился престижной премии

Самым красивым внедорожником в России признан Aurus Komendant

Одним из победителей премии «Лучший промышленный дизайн России» стал внедорожник Aurus Komendant. Модель была заявлена в категории «Транспортное средство» и номинации «Дизайн-продукт». В номинации определялось два победителя: выбранный экспертным жюри и набравший максимум баллов по свободному онлайн-голосованию.

В голосовании Комендант по набранным баллам, в частности, обошли: система сбора радиоактивных отходов РОИН Р300Т, гоночный автомобиль ArtTech Evolution, трамвайный вагон 71-932 «Невский» и еще несколько кандидатов, а победителем стала ГАЗель e-City. А экспертное жюри определило своего победителя – Aurus Komendant.

Aurus Komendant

Напомним, внедорожник имеет битурбированный V8 4.4, работающий с 62-сильным электромотором, 9-ступенчатой АКП и полным приводом. Серийное производство в Елабуге стартовало в ноябре 2022 года, объявленная цена составляла чуть менее 34 млн рублей.

На конкурс Комендант заявила компания-разработчик, ФГУП НАМИ, подведомственный Минпромторгу. Премия «Лучший промышленный дизайн России» организована правительством Москвы совместно с Минпромторгом и Министерством культуры.

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Источник: Промышленный дизайн в России

Фото: Aurus