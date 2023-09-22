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Первый беспилотный танк в мире – неизвестна советская разработка

Первая управляемая на расстоянии боевая машина была сделана 90 лет назад

В 1929-1930 годах в Советском Союзе был испытан первый в мире танк без экипажа. Внутри него была установлена аппаратура телеуправления. Испытания прошли удачно, и было решено работать в этом направлении дальше.

В результате в 1933 году появился Телетанк ТТ-18. Из него вынули штатные органы управления и установили шестнадцатикомандную аппаратуру управления конструкции Остехбюро системы 1932 года.

Телетанк ТТ-18
Телетанк ТТ-18

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ТТ-18 мог менять скорость и направление движения, останавливаться и глушить двигатель, стрелять.

Оператор при этом мог находиться на удалении от танка до 1500 метров.

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Всего было изготовлено пять таких танков, которые отправились на испытания в специальный отряд №4 ЛВО, который занимался испытаниями еще двух других телетанков – ТТ-26 и ТТ-27.

Но в серию эти танки не пошли не из-за телеоборудования, а из-за особенностей конструкции: малого веса и узкой колеи, из-за чего танки постоянно разворачивало влево и вправо на неровностях ландшафта.

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Фото: Telegram-канал «Военная Техника Мира»

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За РулемКирилл Панов
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