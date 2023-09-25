Все печально: эксперт объяснил, почему этот сегмент рынка не восстанавливается

Ни один производитель не скомпенсировал отсутствие Ford Transit и Lada Largus

Если сегменты легковых машин и грузовиков на российском авторынке 2023 года демонстрируют явное восстановление, то в отношении легких коммерческих машин ситуация совсем не такая радужная. Если за 2023 год успеют выпустить 90 тысяч LCV, это все равно будет намного ниже объемов пятилетней давности – в 2018 году было 112,1 тысяч единиц.

И это только при самом благоприятном стечении всех обстоятельств. Базовый же сценарий предусматривает рост лишь на 10%, до 83 тысяч новых LCV. Пессимистичный расклад – прирост всего на 2%, до 77 тысяч машин.

График прогноза рынка новых легковых коммерческий автомобилей

Но ведь все равно – рост? Увы, далеко не такой бурный, как среди легковушек, и далекий от нормального состояния рынка. Эксперты связывают это с уходом Ford Transit и остановку производства Lada Largus – и отмечают, что эти потери пока никто из производителей не смог компенсировать. К примеру, Соллерс с начала 2023 года выпустил всего 3 тысячи машин.

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Источник: Автостат

Фото: «За рулем», Автостат