В Россию привезли «старшего брата» популярного внедорожника

У российских дилеров появились совершенно новые внедорожники Haval H-Dog

Одним из ключевых преимуществ Haval H-Dog является его внушительный размер. С длиной 4705 мм он превосходит известный в России Dargo на 85 мм, а расстояние между осями составляет 2810 мм, превосходя Dargo на 72 мм. Ширина равна 1908 мм, а высота 1780 мм.

Haval H-Dog

Клиренс составляет внушительные 200 мм. Автомобиль имеет хорошую геометрическую проходимость – угол въезда составляет 24 градуса, угол съезда – 30 градусов.

Внедорожник оснащен 2-литровым 238-сильным двигателем, который работает с 9-ступенчатым «роботом».

В салоне установлен массивный центральный тоннель, трехспицевый руль и огромный центральный дисплей, объединяющий мультимедийную систему и все основные функции комфорта, такие как климат-контроль и подогревы.

Haval H-Dog

Стоимость нового кроссовера 2023 года составляет 3 800 000 рублей.

Источник: Российская газета

Фото: Haval