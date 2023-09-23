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Не прогадали: решение отделить Genesis от Hyundai принесло успех

Genesis достиг миллиона проданных машин и расширил свою модельную линейку

Genesis в августе текущего года достигла общего объема продаж в 1 008 804 автомобиля. Более двух третей всех продаж Genesis, а именно 690 177 автомобилей, были реализованы на внутреннем рынке Южной Кореи. Оставшиеся 318 627 автомобилей были проданы на других рынках, преимущественно в Соединенных Штатах, где было реализовано более 225 000 автомобилей.

Genesis G80
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Появились первые фотографии нового Genesis G80

Самой популярной моделью Genesis на данный момент является седан G80. Однако Genesis не ограничивается только седанами. В начале 2020 года бренд представил свой первый внедорожник GV80. Затем в конце того же года был выпущен GV70, а полностью электрическая модель GV60 завершила основную линейку Genesis. Позднее появились электрифицированные версии GV70 и G80.

За пять лет Genesis продала полмиллиона автомобилей по всему миру, но остальные 500 000 продаж были достигнуты всего за два года.

Источник: Motor1

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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