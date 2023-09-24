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Volkswagen Tacqua DiscoveryПредставлен кроссовер Volkswagen с расходом менее 6 литров на «сотню»
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Представлен кроссовер Volkswagen с расходом менее 6 литров на «сотню»

Представлен Volkswagen Tacqua Discovery с низким расходом и хорошим оснащением

Внешне Volkswagen Tacqua Discovery похож на популярный в Европе T-Roc, но версия Discovery имеет свои особенности.

Volkswagen Tacqua Discovery
Volkswagen Tacqua Discovery

Одним из ключевых преимуществ Tacqua Discovery является его боагатая комплектация. Хотя цена на этого «малыша» начинается от 19,7 тыс. долларов, автомобиль предлагает неплохие функциональные возможности.

Интерьер Volkswagen Tacqua Discovery
Интерьер Volkswagen Tacqua Discovery
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Помимо стандартных опций, таких как цифровая приборная панель и медиасистема с 9,2-дюймовым экраном, Tacqua Discovery также имеет панорамную крышу и автоматически складывающиеся наружные зеркала заднего вида, которые также наклоняются при движении задним ходом.

Volkswagen Tacqua Discovery
Volkswagen Tacqua Discovery

Автомобиль оснащен 1,2-литровым турбомотором, который выдает всего 116 л. с. и не имеет полного привода. Расход топлива составляет всего 5,6 л на 100 км.

Источник, фото: autohome.com.cn

Volkswagen Tacqua Discovery
Интерьер Volkswagen Tacqua Discovery
Volkswagen Tacqua Discovery

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За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
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