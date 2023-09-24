Представлен кроссовер Volkswagen с расходом менее 6 литров на «сотню»
Внешне Volkswagen Tacqua Discovery похож на популярный в Европе T-Roc, но версия Discovery имеет свои особенности.
Одним из ключевых преимуществ Tacqua Discovery является его боагатая комплектация. Хотя цена на этого «малыша» начинается от 19,7 тыс. долларов, автомобиль предлагает неплохие функциональные возможности.
Помимо стандартных опций, таких как цифровая приборная панель и медиасистема с 9,2-дюймовым экраном, Tacqua Discovery также имеет панорамную крышу и автоматически складывающиеся наружные зеркала заднего вида, которые также наклоняются при движении задним ходом.
Автомобиль оснащен 1,2-литровым турбомотором, который выдает всего 116 л. с. и не имеет полного привода. Расход топлива составляет всего 5,6 л на 100 км.
Источник, фото: autohome.com.cn
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