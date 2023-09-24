Водородные автомобили стали еще ближе

Представлена первая российская водородная заправочная станция

Согласно сообщению издания Indicator, заправочная станция разработана на основе локализованного электролизера с протонпроводящей мембраной, способного работать при давлении до 350 атмосфер.

Заправочный пистолет

Это модульное устройство включает в себя модуль заправки, генератор водорода на основе электролизера и промежуточный накопитель. Производительность электролизера составляет от 2 до 10 кубометров сверхчистого водорода в час.

Евгений Волков, глава компании «Поликом», поделился информацией о том, что заправочная станция полностью собрана в Черноголовке. Станция является полностью российской разработкой.

Источник: Indicator

Фото: Depositphotos