Водородные автомобили стали еще ближе
Представлена первая российская водородная заправочная станция
Согласно сообщению издания Indicator, заправочная станция разработана на основе локализованного электролизера с протонпроводящей мембраной, способного работать при давлении до 350 атмосфер.
Заправочный пистолет
Это модульное устройство включает в себя модуль заправки, генератор водорода на основе электролизера и промежуточный накопитель. Производительность электролизера составляет от 2 до 10 кубометров сверхчистого водорода в час.
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Евгений Волков, глава компании «Поликом», поделился информацией о том, что заправочная станция полностью собрана в Черноголовке. Станция является полностью российской разработкой.
Источник: Indicator
Фото: Depositphotos
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