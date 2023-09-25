Новый JAECOO J7 уже доступен для предварительного заказа в JAECOO Кунцево

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JAECOO J7 – стильный кроссовер с инновационными возможностями

J7 станет первым автомобилем, представленным маркой JAECOO на российском рынке, и поступит в продажу в конце сентября 2023 года.

Кроссовер предлагается с передним и полным приводом, в четырех комплектациях: Lifestyle, Ultimate, Active и Supreme. Автомобиль оснащен 1,6-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 186 л.с. и пиковым крутящим моментом 275 Нм. Трансмиссия включает семиступенчатую роботизированную коробку передач DCT7 с двойным «мокрым» сцеплением. В зависимости от модификации кроссовера расход топлива в смешанном цикле составляет от 7,6 до 8,2 литра на 100 км.

Многофункциональное рулевое колесо с электроусилителем и регулировками по четырем направлениям имеет кожаную отделку и функцию обогрева. Дополнительный комфорт обеспечивают круиз-контроль, система Start-Stop и двухзонный климат-контроль с индивидуальными воздуховодами для пассажиров второго ряда.

Защиту водителя и пассажиров обеспечивают фронтальные и боковые подушки безопасности, а также широкий спектр интеллектуальных систем: ассистенты смены полосы следования и помощи при движении на склоне, функция мониторинга объектов в слепых зонах, системы предупреждения об опасности, датчики дождя и освещения, а также автоматический электронный стояночный тормоз AutoHold.

Интеллектуальная система полного привода ARDIS (All Road Drive Intelligent System) автоматически активируется на любой скорости и позволяет кроссоверу преодолевать различные препятствия, не теряя внедорожные характеристики при перепадах температур и на больших высотах.

Цены на новинку будут объявлены перед официальным стартом продаж. Для получения подробной информации о новом кроссовере обращайтесь в официальный дилерский центр JAECOO Кунцево по телефону: +7 (495) 933-40-33 или переходите на сайт.

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