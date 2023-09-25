#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Улучшенный бензин повышает мощность? Эксперт дал ответУлучшенный бензин повышает мощность? Эксперт дал ответ
«За рулем»: улучшенный бензин влияет на мотор...
Решилась судьба завода Hyundai в ПетербургеРешилась судьба завода Hyundai в Петербурге
Мантуров: завод Hyundai в Санкт-Петербурге...
Как санкции США скажутся на производственных планах российского автопромаКак санкции США скажутся на производственных планах российского автопрома
Мантуров: АВТОВАЗ из-за санкций США не будет...

Американцы отказались от Абрамсов

Армия США больше не будет заказывать танки Абрамс или модернизировать их

Дальнейшая модернизация танков Абрамс бессмысленна, признали в Пентагоне. Армии нужен новый танк.

То есть, почти четыре тысячи танков М1А1 и М1А2 в различных вариантах исполнения, находящихся в распоряжении армии США, не годятся для современной войны.

Абрамс хотели доработать до версии М1А2 SEP v.4 и даже заключили для этого контракт с компанией General Dynamics. Но очень быстро все работы были свернуты. Вместо этого началось создание принципиально нового изделия под индексом М1Е3. Новинка должна появиться ближе к 2030 году.

Танк Абрамс
Танк Абрамс

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Дорабатывать Абрамс нет смысла потому, что танк уже обладает предельной массой, и делать машину тяжелее уже опасно. Первые Абрамсы весили 54 тонны, а современные – уже почти 67 тонн. В итоге танки невозможно использовать на слабых грунтах.

Кроме того, проблемой стала и доставка Абрамсов куда бы то ни было.

Еще одним признанным недостатком Абрамса является его защита – слабая броня по бокам и сзади делает мощную лобовую броню бессмысленной.

Первый беспилотный танк в мире – неизвестная советская разработка

Новый танк США М1Е3 должен быть лишен всех этих недостатков и дополнен активной защитой, средствами борьбы с дронами и другими системами, незаменимыми в современной войне. Но к 2030 году условия вооруженных противостояний могут снова измениться.

Также для армии США разрабатывается замена БМП Брэдли, которую начнут снимать с вооружения в 2026 году.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: picryl.com

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Поделиться:
Оцените материал:
0