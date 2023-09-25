Американцы отказались от Абрамсов

Армия США больше не будет заказывать танки Абрамс или модернизировать их

Дальнейшая модернизация танков Абрамс бессмысленна, признали в Пентагоне. Армии нужен новый танк.

То есть, почти четыре тысячи танков М1А1 и М1А2 в различных вариантах исполнения, находящихся в распоряжении армии США, не годятся для современной войны.

Абрамс хотели доработать до версии М1А2 SEP v.4 и даже заключили для этого контракт с компанией General Dynamics. Но очень быстро все работы были свернуты. Вместо этого началось создание принципиально нового изделия под индексом М1Е3. Новинка должна появиться ближе к 2030 году.

Танк Абрамс

Дорабатывать Абрамс нет смысла потому, что танк уже обладает предельной массой, и делать машину тяжелее уже опасно. Первые Абрамсы весили 54 тонны, а современные – уже почти 67 тонн. В итоге танки невозможно использовать на слабых грунтах.

Кроме того, проблемой стала и доставка Абрамсов куда бы то ни было.

Еще одним признанным недостатком Абрамса является его защита – слабая броня по бокам и сзади делает мощную лобовую броню бессмысленной.

Новый танк США М1Е3 должен быть лишен всех этих недостатков и дополнен активной защитой, средствами борьбы с дронами и другими системами, незаменимыми в современной войне. Но к 2030 году условия вооруженных противостояний могут снова измениться.

Также для армии США разрабатывается замена БМП Брэдли, которую начнут снимать с вооружения в 2026 году.

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Фото: picryl.com