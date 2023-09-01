Рассекречен танк США нового поколения

США разрабатывает танк нового поколения – беспилотный

Вы можете посмотреть на визуальную концепцию нового «пилотируемого-беспилотного» танка – Robotic Combat Vehicle (RCV). Это не фото действующего прототипа, а рисунок.

Суть танка в том, что его экипаж находится в едущем следом бронемобиле и оттуда управляет боевой машиной. То есть, по сути, так же находится под огнем противника. Хотя разработчики и авторы идеи уверяют, что благодаря этой хитрости экипаж танка находится в безопасности.

Эти танки на рисунке должны заменить теперь уже печально известные БМП «Брэдли». Произойдет это в 2026 году.

Новая техника сможет эффективно действовать в самых разных условиях и существенно повысит огневую мощь подразделений.

Говорят о трех версиях дистанционно управляемого танка нового поколения.

RCV-Light массой около семи тонн будет работать по живой силе противника (речь, вероятно, о пулеметах).

RCV-Medium массой 10 тонн получит орудие среднего калибра и ПТУРы.

20-тонный RCV-Heavy получит управляемое вооружение. Кстати, на рисунках, скорее всего, именно он.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Фото: Telegram-канал «Военная Техника Мира»