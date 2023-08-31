Зачем нужен бронемобиль для перевозки бомб и фугасов

В России разрабатывают особый броневик – для боеприпасов

Суть броневика не в защите перевозимого груза от врага, а в защите окружающих людей от опасного груза внутри машины.

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разрабатывает особый бронемобиль для перевозки неразорвавшихся снарядов, бомб и фугасов.

Как рассказал заместитель начальника института Владимир Мошков, требования к автомобилю будут готовы уже в этом году.

«Сегодня ученые института разрабатывают технические требования на создание специального автомобиля для транспортировки авиационных бомб, фугасов и других неразорвавшихся боеприпасов. Условное название – "пиротехнический автомобиль"», – рассказал РИА «Новости» Мошков.

Необходимость в наличии специального бронированного транспорта для перевозки неразорвавшхся бомб по пересеченной местности появилась уже давно, а СВО только усилила потребность в таком автомобиле.

Одним из требований к новой машине стало наличие крана-манипулятора и лебедки, с помощью которых можно также эвакуировать застрявшие или поврежденные робототехнические комплексы.

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Фото: АГН «Москва»