Jetour X70 Plus – теперь без робота

Популярный кроссовер Jetour X70 Plus получил новую коробку передач

Jetour выпустил новую «улучшенную», как заявили в компании, версию кроссовера X70 Plus. Купить ее можно как в пятиместном варианте, так и в семиместном (2+3+2 ).

От привычного нам кроссовера новинка отличается коробкой передач. Вместо робота в ней установлен вариатор.

Jetour X70 Plus с вариатором

CVT может работать в трех режимах: спортивном, экономичном и стандартном. Есть и условное биение диапазона вариатора на 9 передач.

Jetour X70 Plus с вариатором

Рычаг коробки стал короче и шире, благодаря чему выглядит более стильно.

Кроссовер по-прежнему оснащен двигателем 1,5 T мощностью 156 лошадиных сил и с максимальным крутящим моментом 230 Нм. Но благодаря новой коробке, как обещают в компании, расход топлива у двигателя сократится и составит менее 7,6 л на 100 км пути.

Стоит Jetour X70 Plus с вариатором в Китае 106 900 юаней (1,4 млн рублей). Семиместная версия – 109 900 юаней (1,44 млн рублей).

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Фото: Autohome.com.cn