#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Минэкономразвития признали острый дефицит автомобилей на рынке РФВ Минэкономразвития признали острый дефицит автомобилей на рынке РФ
Правительство РФ выделит ссуды на запуск новых...
Гибридные авто упадут в ценеГибридные авто упадут в цене
Для гибридных автомобилей применят пониженную...
Jetour X70 Plus с вариаторомJetour X70 Plus – теперь без робота
Популярный кроссовер Jetour X70 Plus получил...

Jetour X70 Plus – теперь без робота

Популярный кроссовер Jetour X70 Plus получил новую коробку передач

Jetour выпустил новую «улучшенную», как заявили в компании, версию кроссовера X70 Plus. Купить ее можно как в пятиместном варианте, так и в семиместном (2+3+2 ).

От привычного нам кроссовера новинка отличается коробкой передач. Вместо робота в ней установлен вариатор.

Jetour X70 Plus с вариатором
Jetour X70 Plus с вариатором

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

CVT может работать в трех режимах: спортивном, экономичном и стандартном. Есть и условное биение диапазона вариатора на 9 передач.

Jetour X70 Plus с вариатором
Jetour X70 Plus с вариатором

Рычаг коробки стал короче и шире, благодаря чему выглядит более стильно.

Очень опасен! Почему никто не может сравниться с «летающим» танком

Кроссовер по-прежнему оснащен двигателем 1,5 T мощностью 156 лошадиных сил и с максимальным крутящим моментом 230 Нм. Но благодаря новой коробке, как обещают в компании, расход топлива у двигателя сократится и составит менее 7,6 л на 100 км пути.

Стоит Jetour X70 Plus с вариатором в Китае 106 900 юаней (1,4 млн рублей). Семиместная версия – 109 900 юаней (1,44 млн рублей).

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Autohome.com.cn

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Jetour X70 Plus

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв