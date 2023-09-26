#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Changan Uni-KМощный и экономичный: Changan везет в Россию новый кроссовер
Осенью в России стартуют продажи гибридного...
Топ-5 регионов РФ, где не любят отечественный автопромТоп-5 регионов РФ, где не любят отечественный автопром
Машины российских брендов хуже всего продаются...
Эти дизели не подведут: топ-10 самых надежныхЭти дизели не подведут: топ-10 самых надежных
Эксперты составили рейтинг самых надежных...

Внезапно: эти машины обогнали российский автопром на рынке авто с пробегом

«Автостат»: доля японских марок на российском рынке авто с пробегом достигла 28%

Количество перерегистраций японских легковушек с пробегом в ГИБДД с января по август 2023 года составило 1 229 504 единиц. Это очень много – на 35% больше, чем годом ранее. И это довело долю «японок» на российском рынке авто с пробегом до 28%.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Ввиду этого японские машины на вторичном рынке России стали более популярными, чем российские! Взглянем на диаграмму: машины из Страны восходящего солнца и в прошлом году продавались неплохо, но в этом году отечественному «бэушному» автопрому не помог даже собственный рост на 15%... На российские машины пришлось только 26% перерегистраций.

Также в топ-5 бэушек по географическому признаку вошли машины из Германии, Кореи и США. По всем трем пунктам специалисты наблюдают рост перерегистраций на величину около 30% и более. Это вполне отражает и картину в целом: продажи подержанных авто в РФ за год выросли на 28,6%. С января по август 2023 года было продано 4 406 604 автомобиля с пробегом.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автостат Инфо

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0