Внезапно: эти машины обогнали российский автопром на рынке авто с пробегом

«Автостат»: доля японских марок на российском рынке авто с пробегом достигла 28%

Количество перерегистраций японских легковушек с пробегом в ГИБДД с января по август 2023 года составило 1 229 504 единиц. Это очень много – на 35% больше, чем годом ранее. И это довело долю «японок» на российском рынке авто с пробегом до 28%.

Ввиду этого японские машины на вторичном рынке России стали более популярными, чем российские! Взглянем на диаграмму: машины из Страны восходящего солнца и в прошлом году продавались неплохо, но в этом году отечественному «бэушному» автопрому не помог даже собственный рост на 15%... На российские машины пришлось только 26% перерегистраций.

Также в топ-5 бэушек по географическому признаку вошли машины из Германии, Кореи и США. По всем трем пунктам специалисты наблюдают рост перерегистраций на величину около 30% и более. Это вполне отражает и картину в целом: продажи подержанных авто в РФ за год выросли на 28,6%. С января по август 2023 года было продано 4 406 604 автомобиля с пробегом.

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Источник: Автостат Инфо