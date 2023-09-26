Приглашаем москвичей и гостей столицы на фотовыставку «За рулем»
Издательский дом «За рулем» при поддержке Департамента культуры города Москвы проводит в центре Москвы фотовыставку.
«Страна за рулем» освещает историю бренда «За рулем» в контексте развития автомобильной жизни страны.
В сквере Цветного бульвара расположились тридцать два фотопанно, выстроенных в хронологическом порядке.
На них - определенный период времени с характерными именно для него автомобильными особенностями, событиями и тенденциями на примере архивных обложек журнала «За рулем».
Будут там и уникальные кадры, которые до сих пор нигде не публиковали.
Проект выставки подготовили наши коллеги - Сергей Канунников, Максим Кадаков и Владислав Крупчинский.
Приглашаем всех: фотоэкспозиция будет интересна не только автолюбителям и тем, кто интересуется историей. Обещаем хорошую погоду (надеемся), приятное место, снятые с любовью кадры, запечатлившие время, людей и автомобили.
Фотовыставка проходит до 19 октября 2023 года на Цветном бульваре (выход из метро «Трубная»).
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Фото: «За рулем»
Теги: выставка, для СМИ
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