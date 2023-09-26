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Приглашаем москвичей и гостей столицы на фотовыставку «За рулем»

«За рулем» организовал выставку, посвященную 95-летию журнала

Издательский дом «За рулем» при поддержке Департамента культуры города Москвы проводит в центре Москвы фотовыставку.

«Страна за рулем» освещает историю бренда «За рулем» в контексте развития автомобильной жизни страны.

В сквере Цветного бульвара расположились тридцать два фотопанно, выстроенных в хронологическом порядке.

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На них - определенный период времени с характерными именно для него автомобильными особенностями, событиями и тенденциями на примере архивных обложек журнала «За рулем».

Будут там и уникальные кадры, которые до сих пор нигде не публиковали.

Проект выставки подготовили наши коллеги - Сергей Канунников, Максим Кадаков и Владислав Крупчинский.

Приглашаем всех: фотоэкспозиция будет интересна не только автолюбителям и тем, кто интересуется историей. Обещаем хорошую погоду (надеемся), приятное место, снятые с любовью кадры, запечатлившие время, людей и автомобили.

Фотовыставка проходит до 19 октября 2023 года на Цветном бульваре (выход из метро «Трубная»).

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: «За рулем»

Теги: выставка, для СМИ

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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