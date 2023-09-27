Вы за рулем и видите, что сосед по потоку пьян. Ваши действия?

Слушатель Сибирского юринститута МВД России задержал нетрезвого водителя

В Красноярске находящегося в непотребном состоянии водителя смог вовремя остановить слушатель Сибирского юридического института МВД России. Однажды вечером младший лейтенант полиции Мамед Мамедов возвращался из отдела полиции, где проходит практику, и вдруг заметил погнутый дорожный знак и отъезжающий от него Nissan.

Парень предположил, что водитель нетрезв и пытается скрыться с места ДТП. Он тут же подъехал к Ниссану и своим автомобилем перегородил ему дорогу. Затем он вызвал ГИБДД по экстренному номеру, отобрал у водителя ключи и не позволял ему покинуть машину до приезда сотрудников.

«Прибывшие автоинспекторы в присутствии понятых провели освидетельствование нарушителя, которое подтвердило, что мужчина пьян. Показания прибора составили 1,5 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе», – сообщает пресс-служба МВД РФ.

Водитель Ниссана понесет наказание: штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Автомобиль отправлен на штрафстоянку.А руководство СибЮИ МВД России решает вопрос о поощрении Мамеда Мамедова.

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Источник: МВД Медиа