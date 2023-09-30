Катать скелет на Джипе? Что-то новенькое
Вот так идешь себе спокойно и натыкаешься на раскатывающий по дороге гигантский скелет:
«Мы с детьми видели этот джип со скелетом, сидящим на заднем сиденье, когда мы ходили за продуктами», – написал автор видео, житель Нью-Йорка (США).
Впрочем, ютуберы отнеслись к креативу автовладельца с юмором, прокомментировав ролик так: «Ваша рука должна делать жест V из фильма «Живи долго и процветай» и «Черные солнцезащитные очки были бы идеальны».
Вообще, выглядит сценка немного диковато. Хотя, может быть, все дело в том, что мы привыкли смотреть на мир слишком серьезно? В конце концов, едет, правил не нарушает, никому не мешает. Интересно, как отреагировали бы на эту картинку наши сотрудники ГИБДД?
Видео: YouTube
Фото: скриншот видео YouTube
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