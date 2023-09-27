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Возрождение советских автобрендов? «За» – 73% россиянВозрождение советских автобрендов? «За» – 73% россиян
«Открытие авто»: большинство россиян одобряют...

Возрождение советских автобрендов? «За» – 73% россиян

«Открытие авто»: большинство россиян одобряют возрождение старых автобрендов

73% опрошенных считают возрождение брендов советских времен хорошей идеей, а 27% против возврата на рынок легендарных российских марок, показал опрос, проведенный сервисом «Открытие авто».

Среди тех, кто особенно поддерживает, люди в возрастных категориях 18–25 лет и 56-65 лет.

46% одобрили возрождение Москвича, 22% – по причине достойного соотношения цены и качества, а 24% – потому что им нравится современный дизайн авто. 44% современный Москвич по разным причинам не одобрили

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Более 50% респондентов считают, что должны возродиться Ока и Волга. 25% – потому что нужно восстановить традиции отечественного автопрома, а 32% готовы проголосовать «за», только если это будут свои разработки, а не переделанные «китайцы».

Из тех, кто не одобряет возрождение брендов, 23% считают, что у наших марок сложилась не всегда позитивная «советская» репутация, а 20% говорят, что сначала нужно разработать новые отечественные технологии, а потом дарить старым брендам новую жизнь.

В опросе, который провели в августе этого года, участвовало 1,5 тыс. человек в возрасте 18–65 лет, владеющих автомобилем или планирующих его приобрести.

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«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

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За РулемАлексеева Елена
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Фото:За Рулем
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