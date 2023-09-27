Электромобиль Атом вообще существует? Первая информация о реальных машинах

«Кама» распространила первое фото рабочего прототипа шасси Атом

Разрабатывающее электромобиль Атом АО «Кама» опубликовало в соцсетях первую официальную фотографию полнофункционального образца шасси будущей модели. Уточняется, что это готовое решение серийной версии платформы, и к данному моменту изготовлено 13 таких тестовых экземпляров.

«Каждый образец — это фактически готовая основа электромобиля с двигателем, батареей и со всей сопутствующей электроникой. Тестирование платформы будет проходить до середины 2024 года», – сообщает «Кама»

За это время будут протестированы шасси, рулевое управление, тормозная система, система термостатирования, работа электропривода и система ADAS.

Прототип шасси электромобиля Атом

Напомним, Атом проектируется на оригинальной заднеприводной электрической платформе. Заложены и полноприводная версия, и, в вероятной перспективе, функция быстрой смены батарей. В базовой версии заявленный пробег на одной зарядке составляет 500 км.

Инвесторы проекта – Росатом, КАМАЗ и глава КАМАЗа Сергей Когогин. Пробную партию на заводе Москвич должны собрать в 2024-м, а серийная сборка запланирована на вторую половину 2025 года.

Источник: Атом