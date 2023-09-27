В Китае уже можно оформить предзаказ на первый спорткар Lynk & Co 03

Предоплата за супермощный седан составляет 1000 юаней

Уже совсем скоро китайский автопром наладит выпуск первого серийного спорткара для дорог общего пользования. Известно, что он будет оснащен мотором объемом 2 л с двумя турбинами.

Предзаказы на приобретение седана Lynk & Co 03 уже начали принимать в Китае. Чтобы оформить покупку, нужно внести предоплату в размере 1000 юаней (порядка 135 долларов) до 17 октября. Об окончательной стоимости автомобиля пока нет официальной информации от автопроизводителя.

Lynk & Co 03

Lynk & Co 03 Lynk & Co 03

Lynk & Co 03 снабжен двигателем объемом 2 л с двумя турбинами мощностью 350 л.с. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. На выбор покупателей представлены полноприводная и переднеприводная версии. При этом многие эксперты убеждены, что для спорткара был бы более органичен задний привод.

При модификации серийного Lynk & Co 03 в спорткар внесли кардинальные изменения. В частности, у машины большое антикрыло, развитый диффузор, трубчатый каркас безопасности, спортивные сиденья-ковши. Тормоза и систему охлаждения усилили.

Lynk & Co 03

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Ixbt.com

Фото: Lynk & Co