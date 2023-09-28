УАЗ раздает деньги в рамках акции «Приведи друга»
Если АВТОВАЗ, решая проблему кадрового голода, нанял мигрантов из Узбекистана, то УАЗ пошел иным путем. Свежий выпуск корпоративной газеты ульяновского автозавода «Панорама» рассказывает о новой акции для сотрудников завода.
Акция называется «Приведи друга», и суть ее, в общем, не нова. Каждый работник завода может получить бонус, если приведет на предприятие еще одного человека, и тот проработает хотя бы три месяца.
Бонус тому, кто привел новичка, составляет 5 или 10 тысяч рублей в зависимости от важности закрытой вакансии. Сам новый работник также может рассчитывать на вознаграждение – один или два бонуса по 5 тысяч рублей, но чтобы получить хотя бы один, нужно отработать полгода.
В том же номере газеты приводятся вакансии, существующие сейчас на УАЗе. Это водители, рабочие, наладчики, рихтовщики, слесари, резчики, механики, инженеры; общее количество обозначенных позиций – 60. На дочерние и смежные производства УАЗу также требуются новые сотрудники.
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Источник: life.uaz.ru
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