УАЗ раздает деньги в рамках акции «Приведи друга»

УАЗ платит по 10 тысяч рублей каждому сотруднику, который приведет еще одного

Если АВТОВАЗ, решая проблему кадрового голода, нанял мигрантов из Узбекистана, то УАЗ пошел иным путем. Свежий выпуск корпоративной газеты ульяновского автозавода «Панорама» рассказывает о новой акции для сотрудников завода.

Акция называется «Приведи друга», и суть ее, в общем, не нова. Каждый работник завода может получить бонус, если приведет на предприятие еще одного человека, и тот проработает хотя бы три месяца.

Бонус тому, кто привел новичка, составляет 5 или 10 тысяч рублей в зависимости от важности закрытой вакансии. Сам новый работник также может рассчитывать на вознаграждение – один или два бонуса по 5 тысяч рублей, но чтобы получить хотя бы один, нужно отработать полгода.

В том же номере газеты приводятся вакансии, существующие сейчас на УАЗе. Это водители, рабочие, наладчики, рихтовщики, слесари, резчики, механики, инженеры; общее количество обозначенных позиций – 60. На дочерние и смежные производства УАЗу также требуются новые сотрудники.

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Источник: life.uaz.ru