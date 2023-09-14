АВТОВАЗ нашел вариант решения проблемы кадрового голода

Лады будут собирать трудовые мигранты из Узбекистана

У АВТОВАЗа до конца текущего года амбициозные планы по выпуску автомобилей – на трех площадках планируется собрать более 400 тыс. машин. Но реализации запланированного может помешать нехватка кадров, в первую очередь рабочих специальностей.

Автогигант ищет решение этой проблемы различными способами – и путем привлечения на работу осужденных, и привлекая работников из других российских регионов, в частности из Ингушетии. А теперь АВТОВАЗ вышел за границы России и готов трудоустроить граждан Узбекистана на сборочные линии автозавода.

Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана уже начало отправлять соотечественников на работу на предприятиях АВТОВАЗа.

«Группа наших соотечественников, успешно прошедших конкурсы на вакансии, организованные работодателями из России, отправилась в эту страну работать на предприятии АВТОВАЗ, — говорится в сообщении ведомства.

Планируется, что на площадках Волжского автозавода смогут трудоустроиться порядка 500 граждан Узбекистана.

Ранее представитель АВТОВАЗа назвал нехватку сотрудников одной из главных проблем в развитии автомобильной отрасли.

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Источник: Прайм

Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"