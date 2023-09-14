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АВТОВАЗ нашел вариант решения проблемы кадрового голода

Лады будут собирать трудовые мигранты из Узбекистана

У АВТОВАЗа до конца текущего года амбициозные планы по выпуску автомобилей – на трех площадках планируется собрать более 400 тыс. машин. Но реализации запланированного может помешать нехватка кадров, в первую очередь рабочих специальностей.

Автогигант ищет решение этой проблемы различными способами – и путем привлечения на работу осужденных, и привлекая работников из других российских регионов, в частности из Ингушетии. А теперь АВТОВАЗ вышел за границы России и готов трудоустроить граждан Узбекистана на сборочные линии автозавода.

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Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана уже начало отправлять соотечественников на работу на предприятиях АВТОВАЗа.

«Группа наших соотечественников, успешно прошедших конкурсы на вакансии, организованные работодателями из России, отправилась в эту страну работать на предприятии АВТОВАЗ, — говорится в сообщении ведомства.

Планируется, что на площадках Волжского автозавода смогут трудоустроиться порядка 500 граждан Узбекистана.

Ранее представитель АВТОВАЗа назвал нехватку сотрудников одной из главных проблем в развитии автомобильной отрасли.

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Источник: Прайм

Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"

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