АВТОВАЗ нашел еще один способ решить проблему кадрового голода

Вакансии на АВТОВАЗе закроют за счет жителей Ингушетии

Самарская область предложила переехать в регион и трудоустроиться жителям Ингушетии. Большинство предприятий Самарской области, в том числе АВТОВАЗ, испытывают сейчас недостаток в специалистах, поэтому за счет приезжих из республики они надеются закрыть порядка 53 тыс. вакансий.

По словам министра труда, занятости и соцразвития Ингушетии Хаджибекира Муталиева, тем, кто примет решение о переезде в самарский регион, гарантируется обучение, а также оплата проезда и временного жилья.

«К нам в республику прибыли представители службы занятости населения Самарской области и предприятий, в том числе АВТОВАЗа, с предложениями о работе для жителей региона. Наше ведомство совместно с минобрнауки региона организовало им встречу с безработными жителями республики, где около 100 человек заполнили анкеты и прошли предварительное собеседование», – рассказал он.

В 2023 году АВТОВАЗ должен выпустить 401,6 тыс. автомобилей, а в следующем году этот объем планируется «как минимум удвоить». Для выполнения производственных планов компании не хватает сотрудников, в первую очередь рабочих специальностей. Так, к сентябрю необходимо набрать порядка 1,1 тыс. человек, а к январю 2024 года – еще около 2,9 тыс. человек.

Для решения проблемы кадрового голода еще в начале лета АВТОВАЗ договорился с ФСИН о привлечении на производство осужденных к принудительным работам.

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Источник: ТАСС

Фото: АВТОВАЗ