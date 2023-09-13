Еще две российских компании организуют производство машин в Африке

Посол Эфиопии: АВТОВАЗ и КАМАЗ рассматривают возможность сборки в нашей стране

Если в Гане планируется наладить сборку УАЗов, то в Эфиопии в скором времени могут появиться производственные линии для автомобилей Lada и КАМАЗ. Такую информацию озвучил посол Эфиопии в нашей стране Чам Угала Урят. С этой африканской страной у российского автопрома давние связи, а в последнее время на АВТОВАЗе уже заявляли о возобновлении сотрудничества.

«Некоторые российские автопроизводители рассматривают возможность сборки автомобилей в Эфиопии. КАМАЗ и ВАЗ входят в число автомобильных компаний, которые уже проявили интерес к строительству сборочных линий в Эфиопии. Однако следует отметить, что пока нет ни одной компании, которая бы дошла до стадии реализация проекта», – отметил Чам Угала Урят.

Известно также, что в рамках сотрудничества с российскими производителями есть пункт «обмен технологиями», также предполагается экспорт собранных в России машин в Эфиопию.

Как отмечал ранее Чам Угала Урят, поставки машин в Эфиопию помогут АВТОВАЗу выйти на рынки и соседних стран. Известно, что для перевозки машин Lada в Африку будет закуплен флот, обсуждается и создание авиапарка.

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Источник: Известия

Фото: ASphotofamily/Freepik