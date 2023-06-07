#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Москве задержали угонщика самоката стоимостью полмиллиона рублейВ Москве задержали угонщика самоката стоимостью полмиллиона рублей
На самокате он увез сумку, в которой лежало 130...
Россия установила исторический рекорд по сумме автокредитовРоссия установила исторический рекорд по сумме автокредитов
По данным ВТБ, в мае россияне заняли у банков...
Как правильно вернуть железнодорожные билетыКак правильно вернуть железнодорожные билеты
Железнодорожные билеты по России можно вернуть,...

В Африке хотят собирать российские автомобили

Даже уже выбрали, какие именно.

За РулемЗа сетку в бампере можно получить штраф

В ближайшее время представители компаний, расположенных в Гане, проведут в Москве переговоры по возможным вариантам выпуска на своих производственных площадях автомобилей УАЗ. Об этом сообщил председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг.

«Некоторые компании выражают интерес к УАЗу. В июне или июле этого года я буду участвовать в переговорах с компанией "Соллерс", которая производит УАЗы. Если все пройдет успешно, мы готовы собирать их в Гане. Делегацию возглавит представитель российского автоцентра в Гане», - поделился подробностями Ауку-Боатенг.
За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Ранее о том, что автомобили «УАЗ Патриот» хотят собирать в Центральноафриканской Республике, сообщал посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза.

Источник: РИА Новости

Фото: УАЗ

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0