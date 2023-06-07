В Африке хотят собирать российские автомобили

Даже уже выбрали, какие именно.

В ближайшее время представители компаний, расположенных в Гане, проведут в Москве переговоры по возможным вариантам выпуска на своих производственных площадях автомобилей УАЗ. Об этом сообщил председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг.

«Некоторые компании выражают интерес к УАЗу. В июне или июле этого года я буду участвовать в переговорах с компанией "Соллерс", которая производит УАЗы. Если все пройдет успешно, мы готовы собирать их в Гане. Делегацию возглавит представитель российского автоцентра в Гане», - поделился подробностями Ауку-Боатенг.

Ранее о том, что автомобили «УАЗ Патриот» хотят собирать в Центральноафриканской Республике, сообщал посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза.

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Источник: РИА Новости

Фото: УАЗ