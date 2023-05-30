#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФНовая VestaЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
УАЗ Патриот будут выпускать в Африке. И вот почемуУАЗ Патриот будут выпускать в Африке. И вот почему
В ЦАР считают российские машины «достойными» и...
Била зеркала, плясала на крыше: неадекватная женщина попала на видеоБила зеркала, плясала на крыше: неадекватная женщина попала на видео
Как оказалось, таким образом она отомстила за...
Как сохранить номерной знак? Ответ ГИБДДКак сохранить номерной знак? Ответ ГИБДД
Вопрос решается в рабочем порядке, но есть одно...

УАЗ Патриот будут выпускать в Африке. И вот почему

В ЦАР считают российские машины «достойными» и «очень крепкими», заявил посол страны.

За РулемУАЗ присматривается к Кубе

Автомобили УАЗ Патриот хотят собирать в Центральноафриканской Республике, сообщил посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза.

Так он ответил на вопрос о темах, которые обсуждались в ходе недавнего визита в республику делегации по линии БРИКС.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!
«УАЗ Патриот, конкретно я вам скажу, хотят собирать в ЦАР. Русские машины очень достойные, очень крепкие, такие машины нужны ЦАР, потому что у нас не очень хорошие дороги. Нам нужен именно УАЗ — не Лада».

Посол подтвердил, что сейчас в ЦАР выпускают русскую водку, которая называется Wa Na Wa. Раньше более 60 лет в стране производили французское пиво, но «французы вооружали разные военные группировки, поэтому сейчас народ не очень согласен с этой французской фабрикой», отметил посол.

А российское пиво выпускают, и народу оно нравится, добавил он.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Известия»

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0

Отзывы о УАЗ Patriot (453)

За РулемБезымянный
УАЗ Patriot  2017/ срок владения: 3 - 5 лет

Комментарий:

Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).

Написать отзыв