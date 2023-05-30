УАЗ Патриот будут выпускать в Африке. И вот почему

В ЦАР считают российские машины «достойными» и «очень крепкими», заявил посол страны.

Автомобили УАЗ Патриот хотят собирать в Центральноафриканской Республике, сообщил посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза.

Так он ответил на вопрос о темах, которые обсуждались в ходе недавнего визита в республику делегации по линии БРИКС.

«УАЗ Патриот, конкретно я вам скажу, хотят собирать в ЦАР. Русские машины очень достойные, очень крепкие, такие машины нужны ЦАР, потому что у нас не очень хорошие дороги. Нам нужен именно УАЗ — не Лада».

Посол подтвердил, что сейчас в ЦАР выпускают русскую водку, которая называется Wa Na Wa. Раньше более 60 лет в стране производили французское пиво, но «французы вооружали разные военные группировки, поэтому сейчас народ не очень согласен с этой французской фабрикой», отметил посол.

А российское пиво выпускают, и народу оно нравится, добавил он.

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Источник: «Известия»

Фото: Егор Алеев/ТАСС