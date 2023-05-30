УАЗ Патриот будут выпускать в Африке. И вот почему
Автомобили УАЗ Патриот хотят собирать в Центральноафриканской Республике, сообщил посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза.
Так он ответил на вопрос о темах, которые обсуждались в ходе недавнего визита в республику делегации по линии БРИКС.
«УАЗ Патриот, конкретно я вам скажу, хотят собирать в ЦАР. Русские машины очень достойные, очень крепкие, такие машины нужны ЦАР, потому что у нас не очень хорошие дороги. Нам нужен именно УАЗ — не Лада».
Посол подтвердил, что сейчас в ЦАР выпускают русскую водку, которая называется Wa Na Wa. Раньше более 60 лет в стране производили французское пиво, но «французы вооружали разные военные группировки, поэтому сейчас народ не очень согласен с этой французской фабрикой», отметил посол.
А российское пиво выпускают, и народу оно нравится, добавил он.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Известия»
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Отзывы о УАЗ Patriot (453)
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).