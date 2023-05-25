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УАЗ подготовил юбилейную «буханку» – первые фото и цена

По предварительной информации, старт продаж будет объявлен в ближайшие недели.

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По Сети расходятся фотографии грузопассажирского УАЗ СГР, известного как «буханка», в необычном исполнении. Источник утверждает, что это особая версия модели, выход которой приурочат к ее 65-летию.

Сообщается, что специсполнение базируется на модификации УАЗ СГР Экспедиция, а отличается оно покраской кузова полиуретановым составом Raptor. Анонсированная палитра состоит из трех цветов: ярко-желтый, ярко-зеленый и черный.

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Источник пишет, что цена юбилейной комплектации будет начинаться с 1,6 млн рублей. Отметим, что стандартный УАЗ СГР в кузове комби стоит от 1,33 млн, а актуальных цен на Экспедицию сайт производителя не дает.

Продажи юбилейной «буханки» должны начаться в ближайшие недели.

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Источник: Автопоток

Фото: https://t.me/autopotoknews

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За РулемИннокентий Кишкурно
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