На АВТОВАЗе назвали главные проблемы отрасли

У автозаводов и дилеров две проблемы, предупреждает АВТОВАЗ

Автопроизводители в России сталкиваются с двумя острыми проблемами.

Первая касается дефицита кадров. Особенно востребованы квалифицированные специалисты, но их негде взять – только переманивать их у других компаний.

«Могу назвать две ключевые проблемы, с которыми мы на АВТОВАЗе сейчас сталкиваемся. И я так понимаю, что эти проблемы очень характерны для коллег по отрасли. Первая — это драматическая нехватка кадров, рабочих, инженерных специальностей. У нас (да и не только у нас, спросите у коллег с КАМАЗа, "Соллерса") буквально сформированы мобильные бригады, которые носятся по стране в поисках кадров, — рассказал вице-президент АО «АвтоВАЗ» по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). – Порой даже у нас с коллегами по отрасли возникают такие трения и конфликты. "А вот вы повесили объявление о том, что берете к себе людей на работу, напротив нашего завода". "А вы у нас трех инженеров забрали". То есть это проблема вообще колоссальная».

Вторая проблема – это нехватка автовозов.

«Сейчас в стране реально не хватает автовозов и водителей этого транспорта, чтобы готовый товар, автомобили вывозить с завода к дилерам. И опять же, автопроизводители сейчас друг у друга пытаются перекупить эти автовозы. Очень хорошее время для транспортных компаний», – отмечает Сергей Громак.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Фото: АВТОВАЗ