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Украине поставили ядовитые танки

В танках для Украины обнаружили ядовитые и смертельно опасные вещества

В сотнях бронемобилях, БТР и танках, которые были переданы Министерством обороны Великобритании Украине нашли опасный для здоровья людей асбест.

«В общей сложности 2699 единиц техники… содержат потенциально смертельно опасные материалы из асбеста в своих корпусах. Однако не вся техника, в которой может присутствовать вещество, активно используется», – пишет Daily Express.

Поставляемые Украине танки Челленджер 2
Поставляемые Украине танки Челленджер 2

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Асбестосодержащие ядовитые материалы есть и в танках Challenger 2, и в БТР Bulldog, и в БМП Warrior.

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Любой асбест, независимо от его вида – опаснейший канцероген. Он вызывает рак легких, гортани и яичников, а также мезотелиому (рак плевры и перитонеальный рак).

Воздействие асбеста приводит также к асбестозу (фиброз легких), плевральным бляшкам и эффузия. Летальный исход не исключен и даже очень вероятен.

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За РулемКирилл Панов
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