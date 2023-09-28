«Договоримся на месте»: автоподстава, грозящая вам лишением прав на 2 года

«За рулем»: мошенники вымогают деньги на выездах с парковок торговых центров

Жулики на дорогах продолжают практиковаться в способах отъема средств у граждан, поэтому «За рулем» опубликовал свежее исследование на тему того, какие опасности ждут вас этой осенью. В частности, все еще продолжает работать разводка из серии «договоримся на месте».

Обычно это происходит на выезде с парковки. Злоумышленники инициируют мелкую аварию, в которой виновны, конечно же вы. Но в следующую минуту вы уже облегченно радуетесь – человек попался адекватный и предлагает договориться на месте, на всякий случай обменявшись телефонами.

Не готовый к плохому раскладу водитель с удовольствием соглашается с таким вариантом развития событий. Не спешите этого делать! В противном случае совсем скоро в мессенджер вам прилетит видео вашего отъезда с места ДТП.

Человек угрожает прямо сейчас вызвать сотрудников ГИБДД, что грозит вам статьей 12.27 КоАП РФ и лишением прав на 1,5-2 года.

Как же поступить правильно? Не соглашайтесь ни на какие устные договоренности. Предложите написать расписки об отсутствии претензий друг к другу, подписать и обменяться ими. Лучше всего попросить указать и паспортные данные.

Какие еще распространенные схемы используют сейчас мошенники? Читаем!

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