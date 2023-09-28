38 млн долларов в пепел – горит хранилище Tesla

Это хранилище Tesla будет гореть несколько дней – тушить его нечем

Крупномасштабное стационарное устройство для хранения энергии на литий-ионных аккумуляторах, предназначенное для использования на электростанциях с аккумуляторными батареями, производимое компанией Tesla Energy горит в Австралии. Его стоимость составляет 38 млн долларов, а гореть оно может в течение нескольких дней, так как тушение аккумулятора – задача невыполнимая.

Пожарники лишь предупредили жителей Квинсленда держать окна закрытыми.

В пожарах Tesla и электромобилей вообще нет ничего нового – они происходят постоянно. Но этот случай очень серьезный, так как горит большое количество батарей.

Пожарники предупреждают, что Tesla Megapack может гореть в течение нескольких дней, поскольку, как сообщается, никто не собирается тушить этот жаркий пожар с большим количеством ядовитых дымов.

Но гореть это все будет под присмотром пожарников, чтобы огонь не перекинулся на соседние батареи.

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Фото: Unsplash