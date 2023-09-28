#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
38 млн долларов в пепел – горит хранилище Tesla38 млн долларов в пепел – горит хранилище Tesla
Это хранилище Tesla будет гореть несколько дней...
«Работать не будет»: эксперт оценил введение штрафов за навязывание услуг«Работать не будет»: эксперт оценил введение штрафов за навязывание услуг
Эксперт Кадаков: штрафы не заставят дилеров...
Страховщики объяснили алгоритмы расчета полисов ОСАГО и каскоСтраховщики объяснили алгоритмы расчета полисов ОСАГО и каско
На цену страховки влияют коэффициент...

38 млн долларов в пепел – горит хранилище Tesla

Это хранилище Tesla будет гореть несколько дней – тушить его нечем

Крупномасштабное стационарное устройство для хранения энергии на литий-ионных аккумуляторах, предназначенное для использования на электростанциях с аккумуляторными батареями, производимое компанией Tesla Energy горит в Австралии. Его стоимость составляет 38 млн долларов, а гореть оно может в течение нескольких дней, так как тушение аккумулятора – задача невыполнимая.

Пожарники лишь предупредили жителей Квинсленда держать окна закрытыми.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

В пожарах Tesla и электромобилей вообще нет ничего нового – они происходят постоянно. Но этот случай очень серьезный, так как горит большое количество батарей.

Украине поставили ядовитые танки

Пожарники предупреждают, что Tesla Megapack может гореть в течение нескольких дней, поскольку, как сообщается, никто не собирается тушить этот жаркий пожар с большим количеством ядовитых дымов.

Но гореть это все будет под присмотром пожарников, чтобы огонь не перекинулся на соседние батареи.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Фото: Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемКирилл Панов
Поделиться:
Оцените материал:
0