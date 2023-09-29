Нефтяники «дошли до шантажа: хотите остановить цены – платите демпферную дань»

Миронов: топливный кризис стал «моментом истины»

Меры, направленные на снижение цен на топливо в России, не действуют. Поэтому вице-премьер Александр Новак предложил увеличить бюджетные демпферные выплат нефтяникам.

К слову, эти выплаты были сокращены в два раза с сентября, что и привело к росту цен на топливо на АЗС. То есть, если их вовсе отменить, то нефтяные компании, качающие в России нефть, поднимут для нас цены еще на 10 и более рублей за литр.

«За последние годы топливные компании получили по демпферу несколько триллионов бюджетных рублей. Это должно было стимулировать продажу нефтепродуктов на внутреннем рынке и их цены, однако схема постоянно давала сбои. За мизерный результат государство платило огромную дань богатейшим корпорациям. Когда настала пора считать каждую казенную копейку, ситуация стала выглядеть совсем неприличной. Было решено сократить эти позорные и бессмысленные траты, хотя мы требовали их полностью прекратить. Но нефтеэкспортеры, подсевшие на демпферную иглу, не желают с этим мириться», – говорит председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов.

Минэнерго давно обещало принять меры, чтобы стабилизация цен на топливо в рознице не обходилась налогоплательщикам в столь грандиозные суммы, но, судя по итогу, никаких эффективных шагов предпринято не было.

«В итоге рванули цены на дизтопливо и бензин, а в некоторых регионах образовался их дефицит. И вот теперь дело дошло до откровенного шантажа: хотите остановить цены – платите демпферную дань по-прежнему и не рыпайтесь! Это настоящий рэкет, облаченный в псевдорыночное пустословие», – убежден депутат.

Теперь же вопрос поставлен ребром, говорит Сергей Миронов: либо правительство устоит под давлением, либо «олигархи и их лоббисты выкрутят руки, показав, кто в доме хозяин».

«По всему выходит, что «хозяйственный» вопрос об увеличении выплат по демпферу выходит далеко за рамки конкретной проблемы и приобретает политический и даже идеологический характер. Мы или продолжим следовать либеральным догмам, которые давно не выдерживают столкновения с реальностью, но очень выгодны кучке офшорных аристократов. Или же мы строим суверенную экономику, которая отвечает интересам подавляющего большинства населения страны», – заключил Миронов.

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