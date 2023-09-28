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Китайцы приманивают к своим электрокарам набором «плюшек»

Geely дает скидку в 1400 долларов и бесплатное зарядное устройство при покупке Panda Mini

Конечно, маркетинговая кампания приурочена к предстоящим праздникам ко дню образования КНР (1 октября). Но скорее всего дело в неважном спросе на модель, ведь конкуренция в Китае в сегменте электрических малолитражек очень высокая.

Panda Mini
Panda Mini

Кроме солидной скидки в 10 тыс. юаней (132 тыс. рублей) предлагается также бесплатное зарядное устройство стоимостью 1300 юаней (17 тыс. рублей), пожизненная гарантия на систему привода и беспроцентный кредит сроком на 1 год.

Электромобиль Panda Mini (EV) дебютировал в декабре прошлого года. Изначально автопроизводитель планировал, что электромобиль будет выпущен под брендом Geometry, но потом планы изменились, и Panda Mini EV был включен в модельный ряд Geely.

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Продажи Panda Mini начались в феврале этого года, и предлагали его по цене 39 900–59 900 юаней (530 тыс. руб. – 790 тыс. руб.).

С февраля удалось реализовать всего 65 тыс. автомобилей.

Panda Mini
Panda Mini

Внешне автомобиль напоминает гигантскую панду, у него закрытая решетка, а разъем для зарядки находится в центре нее. Передняя часть автомобиля закругленная, с круглыми фарами и бамперами, напоминающими улыбку.

Максимальная скорость электрокара составляет 100 км/ч. Младшая модель оснащена электродвигателем мощностью 20 кВт и крутящим моментом 85 Нм, а запас хода составляет 120 км. У модели с двигателем мощностью 30 кВт запас хода 200 км. Автомобиль поддерживает быструю зарядку и всего 30 минут требуется для зарядки с 30% до 80% и 68 минут для полной зарядки.

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Источник, фото: СТС

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За РулемАлексеева Елена
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