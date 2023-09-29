Стильный кроссовер Toyota Highlander готовится покорять авторынок
Японский автоконцерн Toyota планирует выпуск кроссовера Toyota Highlander в новом исполнении. В сегменте SUV он занял прочное место, олицетворяя надежность и универсальность. С появлением новой модели в шикарном исполнении Toyota Highlander будет выглядеть шикарно, благодаря пакету Nightshade. Такой изысканный дизайн станет достойной заменой Bronze Edition 2023 года, и поклонники смогут по достоинству оценить усилия автопроизводителя.
Самым заметным изменением Highlander станет отсутствие базовой конфигурации L. Начальная версия теперь будет дороже на 2700 долларов, у потенциальных клиентов появится возможность выбрать из пакета Nightshade цвет кузова на свой вкус. Но, независимо от этого, машина будет выглядеть очень стильно с колесами черного цвета.
Салон кроссовера для моделей LE выполнен в черной тканевой отделке, придающей ему элегантность и современный дизайн. У модели XLE сиденья в двухцветном исполнении. Кроссовер имеет гибридную систему на 243 л.с. Стоимость новой модели чуть больше 40 тысяч долларов.
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Источник: CenyAvto.com
Фото: Toyota
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Отзывы о Toyota Highlander (1)
По моему это всё равно нереальная цена за кроссовер. Так же как и за круизер в принципе.