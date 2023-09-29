Subaru обнародовала в Сети тизер специальной версии WRX TR
Японский автоконцерн Subaru анонсировал презентацию специальной версии WRX TR. Мероприятие Subiefest запланировано на 7 октября во Флориде.
Никаких подробностей об автомобиле производитель пока не представил, ограничившись публикацией в Сети тизера. На фотографии изображена часть колеса, за которым виден тормозной суппорт красного цвета. Судя по буквам B и O, можно предположить, что модель будет оснащена высокопроизводительными тормозами Brembo.
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Такие же тормоза ранее получила модель Subaru BRZ tS, демонстрация которой состоялась в ходе Subiefest California в июле текущего года. Кроме тормозов Brembo, модель оснащена STI подвеской с амортизаторами Hitachi, а также специальными дисками с шинами Michelin Pilot Sport 4.
Специалисты Subaru не стали модернизировать трансмиссию, преимуществом можно назвать более крупные тормоза. Для презентации нового WRX TR 2024 года были специально приглашены раллийный гонщик Трэвис Пастран и скейтбордист Баки Ласек. Фестиваль Subiefest Florida состоится 7 октября на трассе Daytona International Speedway.
Источник: CarsWeek.ru
Фото: Subaru
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