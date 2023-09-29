«Hongqi» – как это произносить? Российские водители дали ответ

«За рулем»: только 1% водителей знают, как правильно звучит название марки Hongqi

Премиальная китайская марка Hongqi официально присутствует в РФ с весны 2023 года, и российские автомобилисты еще мало с ней знакомы. Даже произнесение названия бренда часто вызывает затруднения. Мы решили выяснить у подписчиков «За рулем» в Viber, многие ли из них знают, как это в действительности звучит – «Hongqi»?

Из двух предложенных вариантов звучания – «Хончи» и «Хунцы» – более популярным оказался первый: он набрал 23%, тогда как второй – всего 12%. Еще 18% затруднились дать ответ и хотели бы его узнать. Если вы тоже относитесь к этой категории, вы получите искомое в конце заметки.

Самая большая группа (46% респондентов) выбрала ответ «мне все равно». Кстати, в российской линейке бренда Hongqi четыре модели, наиболее доступная из которых, седан H5 стоит от 4,8 млн рублей.

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Ну, а верный вариант указали всего около 20 человек из более чем двух тысяч принявших участие в опросе. Дело в том, что китайская компания запатентовала в России оба варианта – «Хончи» и «Хунцы». Какой из них окажется более жизнеспособным, решать, видимо, нам с вами.

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Фото: «За рулем»