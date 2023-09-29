JAC запатентовал новый логотип, и он совсем не похож на прежний

Компания JAC Motors зарегистрировала в России новое графическое решение своего логотипа

Китайский автомобильный бренд JAC обновил логотип, причем России это касается напрямую: источник обратил внимание, что в открытой части базы Федерального института промышленной (ФИПС) собственности появилось патентное изображение нового фирменного знака.

Нынешняя эмблема на капоте лифтбека JAC J7 (он же Москвич 6, но у него знак, конечно другой)

Лого не назовешь обновленным – скорее, он кардинально иной, выполненный в актуальном минималистичном ключе. Основательным, как будто выштампованным буквам, пришли на смену легкие, словно начертанные пером для каллиграфии изгибы. Впрочем, аббревиатура JAC, означающая Jianghuai Automotive Group Corporation, т.е. Автомобильная Корпорация ЦзяньХуэй, по-прежнему читается.

Патентное изображение нового логотипа

Вообще компании внедряют обновленную айдентику довольно быстро: вспомните, как мало времени прошло с новости о новом лого Kia до появления его на автомобилях. По всей вероятности, и машины JAC в России в ближайшем будущем начнут щеголять обновленными «значками».

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Источник: Автопоток