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Культовый DeLorean вернется в новом обличье

Едва не сорвавшийся из-за судов проект нового DeLorean получит продолжение

Все началось в 2020 году, когда Karma Automotive приступила к производству новой линейки автомобилей под брендом DeLorean. Однако, на определенном этапе, члены команды Karma решили покинуть проект и заняться им самостоятельно.

Концепт Alpha5
Концепт Alpha5

Они создали новую компанию - DeLorean Motors Reimagined и представили концепт Alpha5, современную версию этого легендарного купе с дверьми типа «крыло чайки».

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В ответ на это, Karma Automotive заявила, что руководители ушли, забрав всю важную информацию и подала иск против DeLorean Motors Reimagined. Однако Йост ДеВрис, бывший вице-президент по продажам Karma и нынешний генеральный директор DeLorean Motors Reimagined, заявил, что из-за нехватки денег Karma предложила им самим производить автомобиль. Подробности не разглашаются, но, вероятно, обе стороны нашли компромисс.

Оба автопроизводителя имеют большие планы на будущее: Karma запускает новую линейку электромобилей, а DeLorean намерена стать публичной компанией.

Источник: Insideevs.com

Фото: Motor1.com

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