15-летний угонщик заставил полицейских понервничать

Полиция с трудом догнала Toyota RAV4 с 15-летним подростком за рулем

15-летний подросток с 14-летним сообщником угнали Toyota RAV4, которую хозяин неосмотрительно оставил на подъездной дорожке с ключами в замке зажигания.

Власти Флориды применили два маневра PIT, чтобы остановить 15-летнего водителя красной Toyota RAV4.

Около 16:10 поступило сообщение об угнанном автомобиле из Ривервью, который ехал по шоссе I-75. в воскресенье днем. Вскоре полицейские патрули и вертолет начали преследовать юного водителя и его пассажира.

В начале погони полицейские пытались заставить водителя остановиться на обочине, но водитель мастерски свернул через траву, чтобы снова выехать на шоссе.

В итоге нарушителя окружили три полицейские машины и ему некуда было бежать.

15-летнему подростку, находившемуся за рулем, было предъявлено обвинение в нанесении побоев сотрудникам правоохранительных органов при отягчающих обстоятельствах, угоне автомобиля и побеге с целью скрыться на высокой скорости.

Видео: YouTube

Фото: скриншот видео YouTube