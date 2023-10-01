15-летний угонщик заставил полицейских понервничать
15-летний подросток с 14-летним сообщником угнали Toyota RAV4, которую хозяин неосмотрительно оставил на подъездной дорожке с ключами в замке зажигания.
Власти Флориды применили два маневра PIT, чтобы остановить 15-летнего водителя красной Toyota RAV4.
Около 16:10 поступило сообщение об угнанном автомобиле из Ривервью, который ехал по шоссе I-75. в воскресенье днем. Вскоре полицейские патрули и вертолет начали преследовать юного водителя и его пассажира.
В начале погони полицейские пытались заставить водителя остановиться на обочине, но водитель мастерски свернул через траву, чтобы снова выехать на шоссе.
В итоге нарушителя окружили три полицейские машины и ему некуда было бежать.
15-летнему подростку, находившемуся за рулем, было предъявлено обвинение в нанесении побоев сотрудникам правоохранительных органов при отягчающих обстоятельствах, угоне автомобиля и побеге с целью скрыться на высокой скорости.
Видео: YouTube
Фото: скриншот видео YouTube
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