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Kia Forte: не успел выйти, как на тестах заметили следующее поколение

Kia представила седан Forte 2024 года и приступила к испытаниям новой модели

Новая модель Forte GT-Line 2024 года получила несколько новых функций безопасности, включая систему предупреждения о лобовом столкновении, особенно с велосипедистами, а также электронный стояночный тормоз, помощь водителю на шоссе и интеллектуальный круиз-контроль на основе навигации

Kia Forte 2024
Kia Forte 2024

Как и ожидалось, в новой модели Kia Forte предлагаются два типа двигателей. Первый – 2-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 147 л. с., а второй – 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который развивает мощность 201 л. с.

Kia Forte 2024
Kia Forte 2024
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Внешне автомобиль получил новую фирменную решетку радиатора в стиле «тигрового носа» и обновленный дизайн фар. Внутри салона панель приборов увеличилась до 4,2 дюйма, а сенсорный экран информационно-развлекательной системы теперь имеет размер 10,25 дюйма.

Также Kia предлагает версии GT за 26 315 и 25 615 долларов, которые отличаются коробками передач.

Kia Forte на тестах
Kia Forte на тестах

Интересно отметить, что в данный момент KIA тестирует новый Forte, шпионские снимки которого уже в сети.

Источник, фото: Motor1

Kia Forte 2024
Kia Forte 2024
Kia Forte на тестах
Kia Forte на тестах

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За РулемЛежнин Роман
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