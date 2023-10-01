Семечки стали причиной ДТП

ДТП по вине семечек произошло на трассе М-4 Дон в районе поселка Ковалевка

Пострадавший автомобилист рассказал, что его автомобиль потерял сцепление с дорогой и совершил разворот, в результате чего он улетел в отбойник.

Позднее выяснилось, что причиной скользкости дороги стали остатки семечек, которые оказались на асфальте после ДТП с зерновозом. Покрытие дороги стало маслянистым, представляя опасность для всех водителей.

Этот инцидент подчеркивает важность поддержания безопасности на дороге и внимательности к окружающей среде. Водители всегда должны быть готовы к неожиданным ситуациям, особенно на трассах, где скользкая поверхность может вызвать потерю управления над автомобилем.

Источник, фото: Паблик ВК «Это Ростов!»