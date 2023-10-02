Водители все чаще делают выбор в пользу машин с механической коробкой передач

Эксперты выяснили причину резкого роста популярности «механики» в 2023 году

Объемы продаж автомобилей с механической коробкой передач (МКП) за последние несколько лет выросли. Такими выводами поделились эксперты ресурса Edmunds, специализирующегося на автомобильной технике.

Отмечается, что с 1% в 2021 году этот показатель вырос до 1,7% в 2023 году. Ключевой причиной выбора водителей в пользу «механики» названа экономия.

При этом директор по аналитике Edmunds выразил мнение, что автолюбители склонны выбирать МКП, руководствуясь желанием испытать ни с чем не сравнимые ощущения от вождения.

Так, владельцы машины Мазда MX-5 с механической коробкой передач признались, что она дает им чувство полного контроля над автомобилем, а впечатления от вождения становятся более сильными.

Другие водители, выбирающие «механику», ответили, что таким образом они уходят от соблазна прочесть сообщения, поступающие на мобильный телефон во время передвижения. Дело в том, что при управлении автомобилем с МКП задействованы обе руки, поэтому прочесть смс не получится при всем желании.

В топ машин с механической коробкой передач вошли Honda Civic, Ford Mustang, Subaru WRX и Jeep Renegade.

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Источник: Speedme.ru

Фото: Unsplash