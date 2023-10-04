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Не подкопаешься: из-за этого ваше авто остановит инспектор

По новым правилам, для проверки документов на авто всегда есть основания

Летом в России вступил в силу приказ МВД №264 от 02.05.2023 года, отменивший прежний Административный регламент ГИБДД.

Таким образом, Регламент уступил место Порядку, и в разделе IV документа прописаны возможные причины остановки транспортного средства.

Если раньше причин остановки было не так много, и они были четко сформулированы, то теперь практически для любого автомобиля и водителя можно найти обоснование для задержания.

В частности, сотрудник ГИБДД имеет право произвести остановку легкового автомобиля :

  • если есть данные, свидетельствующие о нарушении ПДД;
  • если есть подозрения о причастности водителя и или пассажиров к совершению правонарушения или использовании автомобиля в противоправных целях;
  • если есть основания полагать, что ТС находится в розыске или является участником ДТП;
  • для осуществления процессуальных мероприятий, включая опрос водителя или пассажиров о событиях, связанных с незаконной деятельностью, и их привлечения в качестве понятых;
  • для проверки документов, подтверждающих право владения и управления транспортным средством, а также удостоверяющих личность водителя и пассажиров.
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Кроме того, транспортные средства, принадлежащие гражданам, могут быть остановлены и использованы сотрудниками в исключительных случаях, не терпящих отлагательства.

О других нововведениях можно прочитать в полной версии материала: «Как теперь вести себя с инспектором — 8 новых правил».

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Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

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За РулемАлексеева Елена
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