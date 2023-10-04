Не подкопаешься: из-за этого ваше авто остановит инспектор
Летом в России вступил в силу приказ МВД №264 от 02.05.2023 года, отменивший прежний Административный регламент ГИБДД.
Таким образом, Регламент уступил место Порядку, и в разделе IV документа прописаны возможные причины остановки транспортного средства.
Если раньше причин остановки было не так много, и они были четко сформулированы, то теперь практически для любого автомобиля и водителя можно найти обоснование для задержания.
В частности, сотрудник ГИБДД имеет право произвести остановку легкового автомобиля :
- если есть данные, свидетельствующие о нарушении ПДД;
- если есть подозрения о причастности водителя и или пассажиров к совершению правонарушения или использовании автомобиля в противоправных целях;
- если есть основания полагать, что ТС находится в розыске или является участником ДТП;
- для осуществления процессуальных мероприятий, включая опрос водителя или пассажиров о событиях, связанных с незаконной деятельностью, и их привлечения в качестве понятых;
- для проверки документов, подтверждающих право владения и управления транспортным средством, а также удостоверяющих личность водителя и пассажиров.
Кроме того, транспортные средства, принадлежащие гражданам, могут быть остановлены и использованы сотрудниками в исключительных случаях, не терпящих отлагательства.
О других нововведениях можно прочитать в полной версии материала: «Как теперь вести себя с инспектором — 8 новых правил».
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Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC
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