100 тысяч – ничего не сломалось! Назван один из лучших китайских кроссоверов
Как обстоят дела с надежностью у так называемых «новых «китайцев», то есть у тех машин из КНР, которые прямо сейчас продаются в автосалонах? Говорят, «китайцы» уже не те, что прежде – в хорошем смысле... Так ли это на самом деле, выясняет эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.
Он ищет лучшие варианты кроссоверов из Поднебесной за 1,3-1,8 млн рублей, возрастом до 5 лет и с пробегом не более 100 тысяч км. В эти условия, в частности, укладывается переднеприводный Changan CS35 Plus.
«Преобладают лестные оценки: за три года ничего не сломалось. Хвалят подвеску и даже шумоизоляцию. Не хватает только динамики при обгонах. Коррозионную стойкость исследовать рано, но первые три года не ржавеет», – отмечает эксперт.
Слабых мест у машины действительно пока почти не наблюдается. Разве что рулевой механизм на некоторых машинах начинает стучать рановато, но вину за это эксперт в большей степени возлагает на дороги и водителей.
Единственный мотор (1,6 л, 117 л.с.) отличается выносливостью и надежностью. Лучше лить АИ-95, несмотря на разрешенный АИ-92: здесь прямой впрыск при довольно высокой степени сжатия – 13,0.
МКП – редкость, а гидроавтомат (аналог Aisin TF‑73SC, как на Suzuki Vitara), хоть и не любит пробуксовок и склонен к перегреву, нормально служит более 300 тысяч км.
По совокупности качеств Changan CS35 Plus можно признать одним из лучших «китайцев», заключает эксперт. А есть ли еще достойные китайские кроссоверы?
Да, есть! Давайте посмотрим на них.
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Фото: Changan
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Отзывы о Changan CS35 (1)
Комфортный, вместительный салон, маленький расход топлива, достаточно проходимый.
Медленный, маленький багажник, зимой гремит пластик
Покупали в 2017 году с женой новым из салона. Прежде всего привлекла цена, прям как мы хотели. Параллельно рассматривали кашкай, тигуан, но там уже ценник ого-го... В салоне нам все подробно рассказали, мы тщательно изучили машину, прокатились, по первым ощущениям нам все понравилось. После еще 2 дней обдумывания мы решились и купили авто, нам даже сделали скидку. Взяли самую простую комплектацию Comfort на ручке, автомат был значительно дороже. За 3 года наездили 64500, проходили все ТО, много раз ездили по городам России и на юг. Основная цель, конечно, это с работы и на работу, учитывая то, что я работаю 6 дней в неделю. В длительных поездках не хватает разве что круиза, надоедает постоянно давить на педаль. В целом могу сказать что машина достаточно уверенно ведет себя на дороге, что по сухому, что по мокрому. За все время владения не было такой ситуации, чтоб автомобиль как-то странно себя вел на дороге. Сзади даже втроем сидеть достаточно комфортно, с моим ростом 183 спокойно могу сидеть сам за собой, ноги не упираются. По двигателю и трансмиссии проблем не возникало, все работает как часики, подвеска также в порядке. Несколько раз заезжали в поле с грязью, с трудом, но выкарабкивались (сюда бы полный привод и 2 литра). Теперь немного минусов. Медленный все-таки, не хватает иногда на обгоне, ой как не хватает, но зато расход 8-9 л по городу, 7 по трассе (езжу 110 км/ч). Багажник маленький, положить тот же велосипед без переднего колеса нереально, надо складывать сидения. Зимой постоянно в салоне что-то брякает, но это лечится кулаком, нормально) Машина заслуживает 4*, одну звездочку снимаю за минусы.