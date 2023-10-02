100 тысяч – ничего не сломалось! Назван один из лучших китайских кроссоверов

Эксперт «За рулем»: Changan CS35 Plus – один из лучших кроссоверов из Китая

Как обстоят дела с надежностью у так называемых «новых «китайцев», то есть у тех машин из КНР, которые прямо сейчас продаются в автосалонах? Говорят, «китайцы» уже не те, что прежде – в хорошем смысле... Так ли это на самом деле, выясняет эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Он ищет лучшие варианты кроссоверов из Поднебесной за 1,3-1,8 млн рублей, возрастом до 5 лет и с пробегом не более 100 тысяч км. В эти условия, в частности, укладывается переднеприводный Changan CS35 Plus.

«Преобладают лестные оценки: за три года ничего не сломалось. Хвалят подвеску и даже шумоизоляцию. Не хватает только динамики при обгонах. Коррозионную стойкость исследовать рано, но первые три года не ржавеет», – отмечает эксперт.

Слабых мест у машины действительно пока почти не наблюдается. Разве что рулевой механизм на некоторых машинах начинает стучать рановато, но вину за это эксперт в большей степени возлагает на дороги и водителей.

Единственный мотор (1,6 л, 117 л.с.) отличается выносливостью и надежностью. Лучше лить АИ-95, несмотря на разрешенный АИ-92: здесь прямой впрыск при довольно высокой степени сжатия – 13,0.

МКП – редкость, а гидроавтомат (аналог Aisin TF‑73SC, как на Suzuki Vitara), хоть и не любит пробуксовок и склонен к перегреву, нормально служит более 300 тысяч км.

По совокупности качеств Changan CS35 Plus можно признать одним из лучших «китайцев», заключает эксперт. А есть ли еще достойные китайские кроссоверы?

Да, есть! Давайте посмотрим на них.

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Фото: Changan