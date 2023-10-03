Появился квантовый двигатель – ему не нужно тепло

Новый двигатель работает благодаря не взрывам, а из-за разницы энергий

Новый двигатель разработали специалисты Отдела квантовых систем Окинавского института науки и технологии, Университета Кайзерслаутерн-Ландау и Университета Штутгарта. В основе его работы лежат принципы квантовой механики.

Двигатель внутреннего сгорания работает благодаря взрывам топливной смеси, которые толкают поршни, а квантовый – благодаря разнице энергетических состояний частиц.

При низких температурах начинают проявляться квантовые эффекты, и в этих условиях энергетическое состояние бозонов оказывается ниже, чем энергетическое состояние фермионов. Благодаря этой разнице энергий квантовый двигатель начинает работать.

Если объединить два фермиона в молекулу, то она превращается в бозон, который, разрушаясь, снова превращается в фермион. И так по кругу.

Когда-нибудь такими будут двигатели автомобилей. Но не скоро. Пока ученые лишь доказали возможность существования такого двигателя. Возможность его создания еще под вопросом.

Главная проблема – низкие температуры при которых начинаются квантовые процессы. И поддержание таких температур требует много энергии.

Теперь ученые займутся изучением потенциала двигателя, а также применения данной технологии в батареях и датчиках.

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Фото: кадр из фильма «Пассажиры»