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Пьяные москвичи расколотили чужую машину гантелей

В Митино мужчины разбили стекла в чужой машине на сумму 800 тысяч рублей

В одну из недавних ночей в дежурную часть московского района Митино позвонил мужчина и сообщил, что его припаркованную у дома иномарку кто-то изрядно поколотил. Пресс-служба МВД сообщает, что на место происшествия вскоре прибыл участковый оперуполномоченный.

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Удивительно, что ему в результате проведенного «комплекса мероприятий» удалось задержать подозреваемых недалеко от места происшествия – то ли полисмен оказался столь расторопен, то ли «спортсмены» не особо прятались.

«Предварительно установлено, что подозреваемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанесли спортивной гантелью весом 5 кг несколько ударов по кузову, лобовому и задним стеклам, а также боковым зеркалам иномарки. При этом владельца машины они не знали, а противоправное деяние совершили из хулиганских побуждений», – сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Уточняется, что сумма ущерба составила около 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ, фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Источник, фото: МВД Медиа

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