#
Выходные/отпускЦены на топливоАвтоюристIQ-тестКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Renault дразнит новым кроссоверомRenault дразнит новым кроссовером
Компания Renault опубликовала тизер кроссовера...
Гонщикам Формулы-1 станет проще преследовать соперников на болидах 2026 годаГонщикам Формулы-1 станет проще преследовать соперников на болидах 2026 года
Гоночные болиды Формулы-1 потеряют в 2026 году...
Надежный мотор Mercedes для легковушек и кроссоверов – а почему подводит?Надежный мотор Mercedes для легковушек и кроссоверов – а почему подводит?
Двигатели объемом 1,6 и 2,0 л с турбонаддувом и...

Renault дразнит новым кроссовером

Компания Renault опубликовала тизер кроссовера Kardian

25 октября 2023 года компания Renault представит новый кроссовер B-класса Kardian. Тизерные изображения автомобиля позволяют немного его рассмотреть.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Первые Renault Kardian должны появиться в Бразилии в конце месяца. Он будет отличаться от других Рено своим особенным дизайном. В частности, это новый логотип и необычные фары.

Кроссовер оснащен узкими фарами, а серые пластиковые вставки в бампере, вероятно, скрывают противотуманки.

По слухам, Kardian – это версия Sandero Stepway, альтернатива хэтчу повышенной проходимости, которая получила несколькими важных усовершенствований, таких как увеличенный дорожный просвет, защитные пластины, пластиковые накладки на крыльях и многое другое. Длина кроссовера составит менее 4,15 метра.

5,2 метра, багажник на 2000 литров – новый Haval H5

Если Kardian и Sandero Stepway – родные братья, то у них, скорее всего, также будут одинаковые моторы.

Это 1-литровый бензиновый двигатель мощностью 65 л.с. и 0,9-литровый бензиновый турбомотор мощностью 90 л.с.

Изображения: Renault

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемКирилл Панов
Поделиться:
Оцените материал:
0