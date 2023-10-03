Renault дразнит новым кроссовером

Компания Renault опубликовала тизер кроссовера Kardian

25 октября 2023 года компания Renault представит новый кроссовер B-класса Kardian. Тизерные изображения автомобиля позволяют немного его рассмотреть.

Первые Renault Kardian должны появиться в Бразилии в конце месяца. Он будет отличаться от других Рено своим особенным дизайном. В частности, это новый логотип и необычные фары.

Кроссовер оснащен узкими фарами, а серые пластиковые вставки в бампере, вероятно, скрывают противотуманки.

По слухам, Kardian – это версия Sandero Stepway, альтернатива хэтчу повышенной проходимости, которая получила несколькими важных усовершенствований, таких как увеличенный дорожный просвет, защитные пластины, пластиковые накладки на крыльях и многое другое. Длина кроссовера составит менее 4,15 метра.

Если Kardian и Sandero Stepway – родные братья, то у них, скорее всего, также будут одинаковые моторы.

Это 1-литровый бензиновый двигатель мощностью 65 л.с. и 0,9-литровый бензиновый турбомотор мощностью 90 л.с.

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Изображения: Renault